Шведские биатлонистки, сестры Ханна и Эльвира Эберг рассказали о совместных тренировках и семейных победах на прошедшем этапе Кубка мира в Анси (Франция).

В масс-старте и гонке преследования, 18 и 19 декабря, Эльвира занимала первые места. Это ее лучший результат в карьере.

«Тренировки с Ханной принесли мне огромную пользу. Она невероятно помогла мне, я всему научилась. Пришло время и мне начать что-то отдавать», – цитирует младшую сестру Exspressen.

По словам Ханны, она рада за родственницу, особенно ее двум победам подряд. Теперь спортсменка сама будет стараться возвращаться к лучшим показателям. Она пообещала навязать борьбу сестре на январских этапах Кубка мира.

Напомним, с 6 по 9 января старты пройдут в немецком Оберхофе, с 12 по 16 января в Рупольдинге (Германия) и с 20 по 23 января в Антхольце (Италия).