Президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу рассказал, что для защиты от омикрон-штамма коронавируса может потребоваться больший объем антител, чем для нейтрализации первой версии вируса.

«Некоторые неопубликованные исследования сообщают нам, что для остановки нового вируса требуется в 10-40 раз больше антител, чем тех, которые достаточны для нейтрализации исходного штамма«, – заявил Палу газете Corriere della Sera.

Эксперт заявил, что новый штамм коронавируса может обойти антитела, полученные после прививки и выздоровления. Палу считает, что для завершения эффективного цикла вакцинации нужно сделать третью прививку.

Джорджо Палу добавил, что ученые пока не могут сказать, насколько новый штамм опасней предыдущего.