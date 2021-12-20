Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова встретилась с шестилетней спортсменкой Арабеллой Вафиной из группы Этери Тутберидзе. Известно, что они вместе посетили хоккейный матч на Кубке Первого канала.

Загитова сообщила, что девочка выиграла билет в ее недавнем розыгрыше. Они попали на трибуны во время встречи России и Швеции (1:0).

«Несмотря на свой юный возраст, Арабэлла уже очень уверенно катается на льду. Эта девочка даже напомнила мне себя в детстве. Очень рада, что удалось устроить ей такой новогодний сюрприз», – написала Загитова на своей странице в Instagram.

Напомним, Загитова не объявляла об официальном завершении карьеры. В этом году она вела телевизионный проект «Ледниковый период» в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.