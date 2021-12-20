Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о выступлениях российских фигуристов. Он считает, что спортсмены показывают свой максимум только на тренировках.

«Знаете, что надоело? Они могут. На тренировках все прыгают, и на шестиминутной разминке. Выходят – ничего не делают. Мне абсолютно все равно, как они закончат«, – цитирует Ягудина Sport24.

Экс-фигурист хочет, чтобы фигуристы на Олимпиаде в Пекине выступили на максимуме своих возможностей, но понимает, что они не попадут на пьедестал почета.

«В личных соревнованиях ни у одного вообще нет шансов попасть в тройку призеров», – считает Ягудин.

Алексей хочет, чтобы сборная России завоевала командное золото на Играх в Пекине.