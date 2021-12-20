УЕФА принял решение по матчу шестого тура группового этапа Лиги конференций между «Тоттенхэмом» и «Ренном». Известно, что хозяева зачли техническое поражение.

Об итоге расследования сообщается на официальном сайте организации.

Игра, назначенная на 9 декабря, была отменена по инициативе английского клуба, где выявили вспышку коронавируса.

Представители «Ренна» после этой ситуации обратились в УЕФА. По их версии, соперники не объявили точное количество зараженных игроков и сослались на постановление местных властей. При этом они не предоставили официальных документов.

«Ренн» смог набрать 14 очков за все игры в группе и выйти в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА с первого места. «Тоттенхэм» остался третьим с 7 баллами.