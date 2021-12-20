Американский журналист Дэвид Лис рассказал, что ждет от выступления Александры Трусовой на чемпионате России по фигурному катанию. Турнир пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. Лучшие фигуристы, по итогам соревнований, отберутся на Олимпийские игры в Пекине.

Лис считает, что Трусова будет пытаться сделать большое количество четверных прыжков. По мнению журналиста, если она удачно сделает один ультра-си, то попробует еще несколько. Лис полагает, что Александра может сделать три четверных прыжка. Американский журналист рассказал, что тренировок стало меньше, но на них отрабатываются прыжки.

«Я сочувствую Трусовой. В начале сезона она добилась настоящего прорыва. Все ее поддерживали, но потом она получила травму, и сейчас не может сделать то, что удавалось ей раньше«, – сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.