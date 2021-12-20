Чемпионат России по фигурному катанию состоится в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Старт определит предварительный состав участников на Олимпийские Игры в Пекин (Китай).

Соревнования начнутся уже в четверг, 23 декабря. Первыми на лед выйдут мужчины с короткими программами. Их начало назначено на 13:15 по московскому времени.

В этот же день, в 16:05 по мск фигуристы стартуют с ритм-танцем. В 19:05 по мск пары представят короткие программы.

В пятницу, 24 декабря, танцоры покажут произвольный прокат. Они начнутся в 12:45 по мск. Продолжат турнир мужчины с произвольной программой в 15:15 по мск. Женщины выступят с короткими прокатами с 18:20 по мск.

В субботу, 25 декабря на лед выйдут пары с произвольными программами. Они будут появляться с 15:30 по мск. Завершают соревновательные дни в Санкт-Петербурге выступления женщин с произвольными прокатами.

В заключительный день, 26 декабря, с 14:00 по мск фигуристы будут представлять показательные выступления.

В женском одиночном катании выступят 18 фигуристок. В их числе претендентки на Олимпийские Игры: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Майя Хромых.

У мужчин заявлено 18 спортсменов. Среди них – Михаил Коляда, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Александр Самарин, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Петр Гуменник.

В парном катании будут представлены Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. В танцах на льду – Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Виктория Синицина, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.