Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прибыл в Будапешт. Там он должен заключить контракт с «Ференцварошем».

«Пока поздравлять не с чем. Я вчера только прилетел. Сейчас буду смотреть инфраструктуру. Потом вернемся в офис команды и начнем предметно уже все обсуждать. Сейчас пока еще ничего не подписано. Но к этому все идет«, – заявил Черчесов «МК».

Черчесов заявил, что рад тому, что встретился с людьми, которые знают, что хотят, и как планируют добиться поставленной цели. Ему понравился подход руководства клуба к работе.

Сегодня, 20 декабря, Станислав Черчесов встретится с руководством команды и обсудит все важные вопросы. Экс-тренер сборной России надеется на то, что подпишет контракт с «Ференцварошем».