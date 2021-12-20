Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба выбыл из состава на время реабилитации после операции. Известно, что он не появится на поле несколько месяцев.

По информации агента Кристиана Вайна, игрок перенес хирургическое вмешательство на подколенном сухожилии.

«Восстановление Джона займёт около 4 месяцев», – приводит слова представителя Sport24.

В текущем сезоне колумбиец принял участие в 15 матчах за «Краснодар», забил шесть голов и совершил четыре результативные передачи. Также легионер получил две желтые карточки. Свой последнюю встречу за южную команду он провел 27 ноября против «Химок» (3:3).

Кордоба перешел в «Краснодар» из немецкой «Герты» в июле 2021 года, заключив контракт на четыре года.