Фигуристка и тренер Бетина Попова и телекомментатор Андрей Журанков назвали возможных победителей чемпионата России по всех четырех видах. Эксперт, который получит наибольшее число совпадений, выиграет новогоднюю коробку конфет.

Бетина Попова считает, что у женщин победит Камила Валиева, второй станет Елизавета Туктамышева, третье место займет Александра Трусова.

Андрей Журанков расставил фигуристок так: Валиева, Щербакова, Туктамышева.

У мужчин первое место, по мнению Поповой, займет Михаил Коляда, вторым станет Марк Кондратюк, тройку призеров замкнет Евгений Семененко.

Андрей Журанков считает, что тройка призеров у мужчин будет выглядеть следующим образом: Коляда, Мозалев, Игнатов.

В парах первыми, по мнению Поповой, будут Мишина/Галлямов, второе место займут Павлюченко/Ходыкин и третьими станут Тарасова/Морозов.

Журанков считает, что в парах золото завоюют Мишина/Галлямов, вторыми станут Бойкова/Козловский, третьими – Тарасова/Морозов.

В танцах, по мнению Поповой, победу одержат Синицина/Кацалапов, Степанова/Букин займут второе место, Дэвис/Смолкин станут третьими.

Андрей Журанков ставит на первое место Синицину/Кацалапова, на второе – Степанову/Букина, на третье – Дэвис/Смолкина.