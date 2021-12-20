Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова описала собственный характер и рассказала о качествах, которые ценит в окружающих людях.

Спортсменка сообщила, что всегда принимает терпение и спокойствие. По ее мнению, это важные человеческие особенности.

В себе она отметила целеустремленность, постоянное желание достигать чего-либо.

«Со мной очень тяжело, и я не учусь балансировать. Всегда стою на своем мнении, пытаюсь решать все сама», – приводит слова Трусовой Первый канал.

Напомним, спортсменка пропустила Гран-при в Японии и в России из-за стрессового перелома стопы. Но теперь она планирует выступить на чемпионате России в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.