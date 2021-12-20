Пресс-служба сборной Швеции по лыжным гонкам опубликовала имена лыжников, которые примут участие в многодневке «Тур де Ски» с 28 декабря по 4 января.

В этом году соревнования пройдут на территории Швейцарии, Германии и Италии.

Информация о кандидатах в команду появилась на официальной странице сборной в Instagram.

Мужскую сборную представят Густаф Берглунд, Виктор Бреннмарк, Йенс Бурман, Калле Хальфварссон, Антон Перссон, Эрик Росьё, Оскар Свенссон.

Среди женщин побегут Эбба Андерссон, Анна Дювик, Йоханна Хагстрём, Шарлотта Калла, Фрида Карлссон, Луизе Линдстрём, Моа Лундгрен.

Отметим, что в составе отсутствует четырехкратная победительница личных спринтов текущего сезона Майя Дальквист. Сейчас она занимает первое место в общем зачете, сразу за ней идет ее соотечественница Фрида Карлссон.