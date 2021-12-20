Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о введении QR-кодов в России из-за пандемии коронавируса.

Ягудин заявил, что все уже знают о появлении нового штамма коронавируса под названием «омикрон».

«Как на него реагировать? Слушайте, я вакцинировался и сплю спокойно. Это как с налогами – заплатил и спи спокойно. Я топил и буду топить за просьбы вакцинироваться«, – заявил Ягудин «Спорт-экспрессу».

Алексей добавил, что по всему миру вводятся новые ограничения. Не только в России требуют QR-коды. Отечественные политики не виноваты в сложившейся ситуации, по мнению Ягудина. Экс-фигурист считает, что все должны вакцинироваться ради своего здоровья.

По состоянию на 20 декабря в России выявлено 10 241 812 случаев заражения коронавирусом.