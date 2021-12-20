Российская фигуристка Анастасия Гулякова отказалась от участия в чемпионате страны в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. В заявочном списке ее заменила Арина Онищенко.

Имя Гуляковой исчезло из листа предварительных участников соревнований на сайте ФФКР. Причина ее отсутствия не сообщается. В списке появилась 17-летняя Арина Онищенко, представляющая СШОР «Звездный лед» и Санкт-Петербург.

В этом году фигуристка побеждала на Мемориале Н.А. Панина, становилась серебряным призером Кубка России, а также медалисткой Кубка Санкт-Петербурга.

Всего в женском одиночном катании на турнире выступят 18 фигуристок. В их числе претендентки на олимпийские путевки: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Майя Хромых.