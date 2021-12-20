Экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заключил контракт с венгерским «Ференцварошем». Наставник вернулся к работе спустя пять месяцев без команды.

О назначении сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».

Ранее «Ференцварош» заявлял об уходе тренера Петера Штегера. С ним в 16 матчах команда набрала 35 очков и продолжила лидировать в чемпионате Венгрии в текущем сезоне.

Ранее, с 2016 по 2021 год, Черчесов тренировал национальную российскую сборную. Под его руководством коллектив дошел до 1/4 финала турнира, но там уступил сборной Хорватии по пенальти.

На старте своей тренерской карьеры работал в австрийских клубах, потом долгое время оставался в России с перерывом на практику в польской «Легии».