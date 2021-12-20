Коронавирус вновь разрушает мечты и судьбы людей: ожидается, что очень скоро будет принято решение по недопуску игроков НХЛ до Олимпиады в Пекине. Очень маловероятно, что лига отправит игроков в Пекин: прямо сейчас в регулярном чемпионате отменяется матч за матчем, а в ковидные протоколы попала уже сотня хоккеистов.

Россыпь наших заокеанских звёзд в итоге так и не доедет до сборной и лишится шансов на завоевание золота Игр. Хедлайнером команды видели капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, но вмешался коронавирус — и мы вряд ли увидим легендарного российского хоккеиста с золотом Олимпиады на шее.

«Думаю, Саша Овечкин очень расстроится из-за такого решения, это был его последний шанс стать олимпийским чемпионом», — заявил сегодня Вячеслав Фетисов РИА Новости.

И его слова недалёки от правды, пусть и очень горькой.

На счету Овечкина было три Олимпиады: Турин-2006, Ванкувер-2010, Сочи-2014. Итог — ни одной медали (даже бронзовой, на дебютных играх было обидное четвёртое место), а олимпийскими чемпионами Пхенчхана россияне становились без него, ведь в Южную Корею игрокам НХЛ ехать запретили. Была возможность даже выиграть домашнюю Олимпиаду, но тогда в команде оказалось слишком много звезд на квадратный метр, и борьба за медали остановилась на четвертьфинале.

Сейчас Александру Овечкину 36 лет, и в этом сезоне он выступает очень неплохо: выдает результативные серии и продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. В сборной России прямо сейчас он явно бы не затерялся, поэтому за пропуск Игр становится особенно обидно.

Что будет в 2026 году в Милане? К тому моменту Овечкину уже исполнится 40 лет, и все будет зависеть от того, где он окажется на тот момент, и что вновь скажет лига. Контракт с «Вашингтоном» этим летом был заключён на пять лет, так что оказаться в родном «Динамо» и обезопасить себя от непопадания на игры не получится. Было бы соглашение на три года — как и просил Ови, по его же словам, — то к ОИ-2026 он спокойно вернулся бы в КХЛ.

Можно многое говорить про возраст и про упущенные шансы (раньше надо было думать об олимпийском золоте), но это не главное. Одному легендарному российскому хоккеисту удалось стать олимпийским чемпионом в 40 лет: в Пхенчхане золотую медаль в составе сборной России завоевал Павел Дацюк. Но он на тот момент уже два года как выступал за СКА и мог спокойно попасть в состав сборной, ведь не зависел от НХЛ-овских контрактов и решений лиги.