Российская фигуристка Анастасия Гулякова не сможет выступить на чемпионате страны в Санкт-Петербурге из-за повреждения ноги.

Об отказе от турнира рассказал тренер спортсменки Алексей Мишин.

«У Гуляковой травма голеностопа правой ноги», – приводит слова специалиста ТАСС.

Ранее стало известно, что фигуристку в списке предварительных участников заменит 17-летняя Арина Онищенко.

Гулякова является победительницей финала Кубка России и завоевала бронзовым призером Гран-при в Сочи. Обе награды она завоевала в 2020 году.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря и станет отборочным для участия в Олимпийских Играх-2022 в Пекине (Китай). Всего на нем выступят 18 одиночниц, они же разыграют три лицензии.