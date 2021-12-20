Экс-игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис высказался о назначении своего бывшего товарища по команде Станислава Черчесова на пост главного тренера венгерского «Ференцвароша».

Специалист отметил опыт экс-наставника российской команды в Польше, а также работу украинского коллеги Сергея Реброва в иностранной команде. По его словам, Черчесов мог возглавить более статусный коллектив, но принял именно такое решение.

«Он будет единственным российским тренером за границей на данный момент. Думаю, Черчесов поднимает имидж российского футбола и тренерской школы своим возвращением в Европу», – цитирует Канчельскиса Sport24.

Ранее о назначении российского тренера клуб из Будапешта объявил на своей официальной странице клуба в «Твиттере».

Черчесов вернулся к работе спустя пять месяцев после ухода из сборной после неудачного чемпионата Европы.