Мать хоккеиста, скончавшегося после травмы на тренировке в Нижнем Тагиле, получит компенсацию от больницы в 2,5 миллиона рублей и ежемесячное содержание по 59 тысяч. Именно в этом учреждении спортсмену оказывали помощь.

Во время тренировки хоккеист нижнетагильского хоккейного клуба «Спутник» Сергей Симонов травмировался, потом был госпитализирован в городскую больницу №1 Нижнего Тагила, там ему провели экстренную операцию.

Позднее его самочувствие ухудшилось, и он скончался. По итогам экспертиз, в больнице была оказана неквалифицированная медицинская помощь.

«Свердловский областной суд принял решение взыскать с больницы в пользу мамы погибшего хоккеиста в возмещение вреда в результате смерти кормильца единовременно в 2 миллиона 503 тысячи 931 рубль», – говорится в пресс-релизе суда.

Уточним, дело завершилось спустя пять лет, ситуация происходила в 2016 году.