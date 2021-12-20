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  • 21:18,  20 декабря 2021
СКА
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СКА начал матч со «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ

СКА начал матч со &#171;Спартаком&#187; в регулярном чемпионате КХЛ
Никита Гусев ХК СКА/фото: ska.ru

Петербургский СКА начал встречу против московского «Спартака» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходит на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге.

Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Хоккеисты из Санкт-Петербурга проиграли последний матч с «Динамо» по буллитам (1:2 Б) после серии из пяти побед — над минским «Динамо», финским «Йокеритом», екатеринбургским «Автомобилистом», челябинским «Трактором» и магнитогорским «Металлургом».

У «Спартака» — серия из трех побед: над магнитогорским «Металлургом», «Йокеритом» и «Автомобилистом». До этого у москвичей было три поражения подряд.

СКА идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с 54-мя очками в активе. «Спартак» занимает седьмую строчку. В активе «красно-белых» 45 очков.

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