Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова рассказала, что продолжает лечение в больнице. Пока она еще не покинула медицинское учреждение.

«Говорить пока не могу, я по-прежнему в больнице», – приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Ранее появилась информация о плохом самочувствии специалиста. Позже Татьяна Тарасова обратилась к фанатам после новостей о своей госпитализации. Она отметила, что видит все сообщения поклонников.

Известно, что, начиная с 14 декабря, тренер пропустила последние съемочные дни телевизионного проекта «Ледниковый период».

Кроме того, Тарасова отказалась от комментирования российского этапа Гран-при по фигурному катанию в Сочи в конце ноября. Причиной также стало неважное состояние здоровья.