Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал матч против саратовского «Автодора» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на площадке «Сибур-Арены», прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Последний матч в России «Зенит» выиграл у «Нижнего Ногорода» (90:74). Затем сине-бело-голубые одержали две победы подряд в Евролиге. В первом матче подопечные Хавьера Паскуаля обыграли АСВЕЛ, а затем расправились с «Монако».

Саратовский «Автодор» одержал шесть побед подряд в рамках розыгрыша Евролиги. Команде удалось обыграть «ЦМОКИ-Минск», «Астану», «УНИКС», «Нижний Новгород», «Енисей» и «Зелену-Гуру».

На данный момент петербургский «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ, «Автодор» идет на втором месте.