Российские пловцы одержали победу в комбинированной эстафете 4 по 50 метров на чемпионате мира по короткой воде. При этом они показали одинаковый результат с представителями США.

В составе команды в финале выступали Климент Колесников, Кирилл Стрельников, Андрей Минаков и Владимир Морозов. Сборная финишировала со временем – 1.30,51 и установила рекорд соревнований. Это же достижение теперь будет принадлежать и их соперникам.

Бронзовые медали взяли итальянцы. В их активе результат – 1.30,78.

Также чемпионами мира стали участники предварительных заплывов. Среди россиян – это Павел Самусенко, Андрей Николаев, Олег Костин и Александр Щеголев. Сборной удалось полностью поменять состав к вечерней части турнира. В квалификации команда также показала лучший результат.

Напомним, в копилке российских пловцов всего 12 медалей (4-5-3). В общем зачете лидируют спортсмены из США (6-5-10).