Петербургский «Зенит» объявил об открытии продаж билетов на домашний матч против испанского «Бетиса» в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА (стыковые матчи за выход в 1/8 финала).

Игра состоится 17 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало встречи назначено на 20:45 по московскому времени.

В первые часы продаж действует скидка в 22%, минимальная стоимость билета на матч — 936 рублей. Детский билет можно приобрести за половину стоимости взрослого билета. Продажа проходит на официальном сайте клуба.

«Бетис» вышел в раунд стыковых матчей Лиги Европы, поскольку занял второе место в группе. «Зенит» финишировал третьим в своем квартете на групповом этапе Лиги чемпионов, пропустив вперед «Ювентус» и «Челси».

Ответный матч состоится через неделю, 24 февраля, уже в Севилье. Победитель сможет выйти в 1/8 финала Лиги Европы.