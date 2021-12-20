Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о том, как поменяются танцы его подопечных Виктории Синициной и Никиты Кацалапова к чемпионату России в Санкт-Петербурге.

Слова Жулина цитирует портал «Матч ТВ».

Тренер отметил, что изменения не коснутся самих программ, но будут другие костюмы.

«Пока в раздумьях — может, успеем к обоим танцам поменять, а может, только к одному. Ещё не определились, но точно что-то поменяем», — рассказал Жулин, добавив, что в плане физической готовности пара подходит к старту хорошо.

«У нас все нормально, готовимся к чемпионату», — сказал Жулин.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию 2022 стартует уже в четверг, 23 декабря. Турнир примет СК «Юбилейный».