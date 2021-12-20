В центре Санкт-Петербурга появилась специальная футбольная ёлка в честь участников плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, а также предстоящего Нового года.

Как сообщает пресс-служба оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, ёлку установили по адресу Невский Проспект, 35, рядом с главным входом в Большой Гостиный двор. В высоту дерево достигает 7 метров, а украсили его игрушками с эмблемами 16 клубов-участников, пробившихся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Также для украшения использовали официальные мячи плей-офф и финала турнира.

Вокруг ёлки также были установлены тематические кубы, которые рассказывают о каждом из клубов, продолжающих борьбу в турнире. Сообщается, что праздничную зону в центре города планируют оставить до середины января.

Финал Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22 состоится в Санкт-Петербурге 28 мая.