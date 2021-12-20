Российская фигуристка, призер Универсиады Станислава Константинова рассказала о сложностях, из-за которых она не смогла отобраться на чемпионат России в Санкт-Петербурге.

Слова Константиновой цитирует агентство ТАСС. Фигуристка отметила, что у нее болела стопа, но она все равно готовилась выступить на двух последних этапах Кубка России, чтобы попасть в число участников ЧР.

«Но заболела ковидом, и, хотя переносила болезнь не в тяжелой форме, решили не рисковать, поэтому ни о каком чемпионате России речи уже не шло», — сказала фигуристка.

По словам Константиновой, на данный момент она восстановила почти все прыжки и готовится к выступлениям в новогодних шоу. «С января рассчитываю заявляться на российские старты, надеюсь, все получится», – рассказала Константинова.