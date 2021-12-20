Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера «Байера» Андрея Лунева, рассказал о том, какие варианты продолжения карьеры были у его клиента.

Слова Смирнова цитирует портал «Спорт день за днем».

По словам Смирнова, «Байер» сразу обозначил свою позицию по Луневу и они не дошли до конкретных вариантов по аренде зимой, которые появляются время от времени, в частности, «Истанбул Башакшехир».

«Можно было и в Германии найти варианты, чтоб до лета играть и получать постоянную практику. Но «Байер» сразу обозначил, что доволен Луневым и рассчитывает на него», — подчеркнул Смирнов.

По словам агента, вариант с возвращением в Санкт-Петербург вообще не рассматривается. «Для нас этот вариант, этот клуб – перечеркнутая страница. Однозначно», — подчеркнул специалист.