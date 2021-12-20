Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась впечатлениями от выступления на шоу «Аленький цветочек» в Ташкенте.

В своем «Инстаграме» фигуристка выложила фото с выступления и отметила, что каждый раз эмоции у нее зашкаливают как в первый.

«Очень важно полностью вжиться в роль, передать чувства героев зрителю и создать ту самую атмосферу сказки. Благодаря вам у нас это отлично получается!», — отметила спортсменка, поблагодарив фанатов за поддержку, а также предложив угадать, в каком городе она будет выступать в следующий раз.

В новогодние праздники Алина Загитова будет играть главную роль в спектакле «Аленький цветочек» в Санкт-Петербурге. Показы шоу будут проходить с 30 декабря по 8 января.