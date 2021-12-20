Российская фигуристка, ученица группы Алексея Мишина Анастасия Гулякова высказалась о своем снятии с чемпионата России 2022 в Санкт-Петербурге.

В своем «Инстаграме» Гулякова назвала причину снятия с турнира, а также обратилась к участникам турнира и своим болельщикам.

«Увы, из-за травмы голеностопа я не смогу выступить на Чемпионате России… Спасибо всем за тёплые слова поддержки! Ещё не прощаемся. А всем ребятам я желаю удачи и гладкого льда!», — написала Гулякова под фото.

Напомним, Анастасию Гулякову в списке участниц заменила другая ученица СШОР «Звездный лед» Арина Онищенко, которая находилась в списке запасных на турнир. В прошлом году Онищенко также принимала участие в чемпионате России, попав туда из-за снятия другой фигуристки.