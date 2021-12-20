Петербургский СКА обыгрывает московский «Спартак» по итогам первого периода в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца», после первого периода счёт в матче 2:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Уже на четвертой минуте при игре в равных составах «Спартак» открыл счёт: отличился Александр Хохлачев. На 17-й минуте СКА сумел сравнять счет, Антон Бурдасов забросил шайбу и реализовал большинство после удаления Джейка Виртанена. Передачами отметились Андрей Кузьменко и Никита Гусев.

За пять секунд до сирены СКА вырвался вперед. Отличился Даниил Пыленков, передачами на него отметились Кирилл Марченко и Эмиль Галимов.

Прямую трансляцию матча можно найти здесь.