Российский футбольный тренер Станислав Черчесов высказался о своём назначении на пост главного тренера венгерского «Ференцвароша».

Слова Черчесова цитирует официальный сайт клуба.

«Я строгий и амбициозный тренер. Для меня талант без трудолюбия ничего не значит. Последнее я ценю гораздо больше», — сказал Черчесов, добавив, что он хочет быть чемпионом вместе с командой, которая показывает хорошую игру. Тренер подчеркнул, что хочет от команды такого футбола, который будет привлекать на стадион больше болельщиков.

Напомним, в июле 2021 года Станислав Черчесов покинул сборную России по футболу, которую возглавлял с 2016 года и довел команду до 1/4 финала чемпионата мира 2018 года в России. В Европе Черчесов уже работал: в 2015-2016 годах он возглавлял варшавскую «Легию».