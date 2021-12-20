Японская фигуристка, двукратна победительница чемпионата четырёх континентов и чемпионка финала Гран-при Рика Кихира не выступит на чемпионате Японии из-за травмы.

Как сообщает портал News.yahoo.co.jp, Кихира не сможет выступить на турнире из-за травмы лодыжки. Она также пропустила этапы серии Гран-при сезоне-2021/22 из-за того же повреждения и не смогла выступать на турнирах серии «Челленджер».

В прошлом сезоне Рика Кихира выступила на чемпионате мира в Стокгольме и заняла итоговое 7-е место.

Чемпионат Японии по фигурному катанию является основной ступенью в отборе на Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Соревнования пройдут с 23 по 27 декабря в Сайтаме, Токио параллельно с чемпионатом России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.