Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин официально разошелся со своей гражданской женой Дарьей Валитовой.

Информацию об этом подтвердила сама девушка, отвечая на вопросы в «сторис» своего «Инстаграм».

«Мы никогда официально не были женаты. Поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно», — написала Валитова в ответ на вопрос от подписчика о том, разводилась ли она с Кокориным.

У Валитовой и Кокорина есть общий ребенок — сын Майкл, который родился в июне 2017 года. По информации СМИ, Дарья и Александр находились в отношениях с 2014 года, девушке пришлось в том числе пережить вместе с футболистом скандальное уголовное дело о двух драках в Москве, по итогам которого Кокорин оказался в тюрьме.