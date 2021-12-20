СКА увеличил преимущество над «Спартаком» во втором периоде

Петербургский СКА увеличил преимущество над московским «Спартаком» во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца», после второго периода счёт в игре 4:2 в пользу петербургских хоккеистов.

Во втором периоде СКА сумел увеличить преимущество благодаря ещё одной шайбе Антона Бурдасова, а также голу Андрея Кузьменко. Бурдасов забросил шайбу на 28-й минуте (результативные передачи у Кузьменко и Никиты Гусева, СКА был в большинстве), Кузьменко — на 38-й.

На заключительной 40-й минуте «Спартак» отыграл одну шайбу благодаря голу Александра Никишина.

В первом периоде на шайбу Александра Хохлачева СКА ответил выстрелами Антона Бурдасова и Даниила Пыленкова.