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  • 21:23,  20 декабря 2021
СКА
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СКА увеличил преимущество над «Спартаком» во втором периоде

СКА увеличил преимущество над &#171;Спартаком&#187; во втором периоде
Антон Бурдасов. Фото: официальный сайт СКА.

Петербургский СКА увеличил преимущество над московским «Спартаком» во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца», после второго периода счёт в игре 4:2 в пользу петербургских хоккеистов.

Во втором периоде СКА сумел увеличить преимущество благодаря ещё одной шайбе Антона Бурдасова, а также голу Андрея Кузьменко. Бурдасов забросил шайбу на 28-й минуте (результативные передачи у Кузьменко и Никиты Гусева, СКА был в большинстве), Кузьменко — на 38-й.

На заключительной 40-й минуте «Спартак» отыграл одну шайбу благодаря голу Александра Никишина.

В первом периоде на шайбу Александра Хохлачева СКА ответил выстрелами Антона Бурдасова и Даниила Пыленкова.

Команды проведут на льду еще минимум один период. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

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