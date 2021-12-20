Стало известно, кто из норвежских лыжников и биатлонистов уже гарантировал себе участие в Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Информацию об этом сообщает норвежский портал Aftenposten со ссылкой на главного менеджера олимпийской сборной Торе Овребё.

В мужскую биатлонную команду уже смогли отобраться Тарьей и Йоханнес Бё, Ветле Шостад Кристиансен, а также Стурла Лагрейд, в женскую — Ида Лиен, Тириль Экхофф и Марте Улсбю Ройселанн. Шансы на попадание в команду есть у Йоханнеса Дале и Ингрид Тандревольд.

В состав лыжной сборной уже попали Йоханнес Клэбо, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунн, Ховард Таугбёль, Эрик Вальнес, Эмиль Иверсен, в списке девушек Хейди Венг, Лотта Венг и Тириль Венг, а также Тереза Йохауг, Хелене Мари Фоссесхольм и Майкен Касперсен Фалла.