Бразильский нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто не хочет переходить в петербургский «Зенит», поскольку не хотел бы переезжать в Россию.

Информацию о ходе переговоров по трансферу футболиста сообщает журналист UOL Бруно Андраде в своем аккаунте в «Твиттере». По данным Андраде, на данный момент переговоры «Зенита» и «Интернасьонала» зашли в тупик.

«Сине-бело-голубые» находятся в поисках форварда на замену иранцу Сердару Азмуну, который в ближайшее время может покинуть «Зенит».

Помимо «Зенита» интерес к покупке 20-летнего бразильского форварда проявляют лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Милан». За «Интернасьонал» Юри Альберто выступает с 2020 года, в сезоне-2021 чемпионата Бразилии он сыграл 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал 3 голевых передачи.