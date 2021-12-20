Российский хоккеист, защитник клуба «Реактор» из Нижнекамска Никита Мокеев погиб в автокатастрофе сегодня, 20 декабря.

Информацию об этом передает телеканал НТР 24 со ссылкой на два источника.

По данным СМИ, все случилось на трассе Казань — Оренбург около 15 часов по московскому времени. Хоккеист управлял автомобилем «Лада Веста» и, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фурой Scania.

Сообщается, что сам Мокеев погиб на месте, в салоне также находилась пассажирка, она была госпитализирована.

В составе молодежной команды нижнекамского «Нефтехимика» Мокеев провел 38 игр в текущем розыгрыше МХЛ, забросил 2 шайбы и стал автором 10 голевых передач. Ему было 19 лет.