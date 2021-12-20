Петербургский СКА обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца» и завершилась со счётом 4:2 в пользу петербуржцев.

Результат был обеспечен командой Валерия Брагина уже в первых двух периодах. В каждом из них хоккеисты СКА забросили по две шайбы: в первом периоде — Антон Бурдасов и Даниил Пыленков, во втором — снова Бурдасов и Андрей Кузьменко. Обе шайбы Бурдасова были заброшены в большинстве.

В составе «Спартака» по шайбе забросили Александр Хохлачев (открыл счет в матче на 4-й минуте) и Александр Никишин.

В следующем туре СКА дома сыграет против московского ЦСКА, а «Спартак» на своей арене примет уфимский «Салават Юлаев».