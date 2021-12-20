Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» уступил саратовскому «Автодору» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра прошла в Петербурге на площадке «Сибур-Арены», итоговый счет в матче 83:74 в пользу гостей Северной столицы.

Счет по периодам — 21:30, 12:14, 23:23, 18:16. Основное преимущество в очках саратовская команда обеспечила еще до большого перерыва, а затем просто старалась удержать его.

Это уже седьмая победа подряд для «Автодора» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. «Зенит» прервал серию из пяти побед подряд и потерпел второе поражение в этом розыгрыше турнира. Ранее команда Хави Паскуаля проиграла дома «Астане».

В следующем туре «Зенит» встретится дом с казанским УНИКСом — игра назначена на воскресенье, 26 декабря.