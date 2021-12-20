Хоккейный агент и глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн подтвердил информацию о том, что нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может продолжить карьеру в МЛС.

Слова Мильштейна цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Мы в хороших отношениях с агентом Смолова. Мы решили посмотреть рынок и поработать с Федей по Северной Америке. Смолов интересен для клубов МЛС. Наша задача – принести варианты«, — отметил агент, добавив, что клиент будет выбирать вариант, который ему больше подходит, вместе со своим агентом.

По словам Мильштейна, от ряда команд уже есть интерес к футболисту. «Может возникнуть ситуация, когда ему поступит более выгодное предложение из Европы. Смолов хочет попробовать себя в Северной Америке, это для него приоритет«, — подчеркнул Мильштейн.