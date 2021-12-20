В чемпионате России по фигурному катанию 2022 в Санкт-Петербурге примут участие всего две совершеннолетние фигуристки-одиночницы.

Исходя из данных списка тренировочных групп с официального сайта ФФККР, лишь две участницы турнира в женском одиночном катании старше 18 лет — это ученицы Алексея Мишина Елизавета Туктамышева (25 лет) и Софья Самодурова (19 лет).

При этом половина участниц не может представлять Россию на международных взрослых соревнованиях: на момент старта сезона-2021/22 им не исполнилось 15 лет. В это число вошли Софья Муравьева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Анастасия Зинина, Ксения Гущина, Анастасия Морозова, Вероника Петеримова, Полина Свириденко и Вероника Яметова.

Чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге стартует в четверг, 23 декабря. Женский турнир начнется в пятницу, 24 декабря.