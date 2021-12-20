Экс-тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о времени, когда хавбек «армейцев» Алан Дзагоев мог пополнить состав мадридского «Реала».

В эфире «Матч Премьер» Газзаев назвал Дзагоева уникальным футболистом, который мог стать одним из величайших игроков в Европе и мире. Тренер не смог ответить на вопрос, что с Аланом случилось после 2008-го года, поскольку с ним не работал, однако нахождение Дзагоева в ЦСКА и по сей день он считает не по его уровню.

«Это большой опыт, да, но уже не те качества. Хотя качества, может быть, и остались — физические и функциональные», — сказал Газзаев, посоветовав обратиться к врачам клуба по поводу травм футболиста.

«Это был огромный талант. Приезжали представители «Реала» в 2008 году, когда мы играли в Кубке УЕФА и выиграли все шесть матчей. Они приехали и смотрели его. Говорили, что через год-два заберут его», — сказал Газзаев в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.