Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин высказался о победе команды над московским «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ.

Слова Брагина цитирует портал «Матч ТВ». По мнению тренера, матч со стороны петербуржцев получился хорошим, и все 60 минут хоккеисты работали, поэтому заслужили победу.

«Второй период тоже хороший с нашей стороны, моменты надо было ещt лучше использовать, спокойно бы доиграли матч. Необязательный гол пропустили в концовке», — отметил Брагин.

По словам тренера, те игроки, которые приехали из сборных после Кубка Первого канала, тоже находятся в хорошем игровом тонусе. «Все работали на результат, никаких проблем», — подчеркнул Брагин.

Напомним, СКА обыграл «Спартак» в Санкт-Петербурге со счетом 4:2.