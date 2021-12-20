Сербский футбольный тренер, экс-наставник «Локомотива» Марко Николич рассказал о том, что у него есть предложения от нескольких клубов Российской Премьер-лиги.

Слова Николича цитирует сербский портал Espreso. По словам тренера, он доволен своей работой в Москве, однако в Сербии это чувствуется в меньшей степени.

«В России меня уважают, у меня есть предложения от нескольких крупных клубов. Некоторые из них входят в число самых больших клубов РПЛ», — рассказал Николич, добавив, что ему удалось произвести впечатление на российскую публику и футбольный мир.

«Вполне вероятно, что я скоро вернусь в Россию», — сообщил Николич.

Напомним, в московском «Локомотиве» Марко Николич работал с лета 2020 года до осени 2021 года, на посту его сменил Маркус Гисдоль.