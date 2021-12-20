Подмосковные «Химки» заинтересованы в подписании нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина и экс-защитника «Зенита» и ЦСКА Юрия Жиркова.

Информацию об этом сообщает портал Metaratings.ru.

По данным источника, сейчас «Химки» ведут переговоры с Кокориным, но есть проблема по части размера зарплаты: клуб не готов платить потенциальным новичкам зарплату более 2 млн рублей в месяц. Для этого Кокорину придется пойти на понижение зарплаты почти в 6 раз. Жирков же может согласиться на подобные условия, поскольку не имеет на руках предложений от клубов из верхней части турнирной таблицы РПЛ.

Также источник сообщает, что «Химки» не хотели бы покупать Кокорина, а готовы подписать его в случае расторжения контракта с «Фиорентиной» как свободного агента.