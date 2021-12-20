Главные новости спортивного мира за 20 декабря — в традиционном дайджесте от NVsport:

СКА обыграл «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца» и завершилась со счётом 4:2 в пользу петербуржцев. В составе СКА дважды отличился Антон Бурдасов, также по шайбе забросили Даниил Пыленков и Андрей Кузьменко.

Рика Кихира не выступит на чемпионате Японии из-за травмы лодыжки

Японская фигуристка, двукратна победительница чемпионата четырёх континентов и чемпионка финала Гран-при Рика Кихира не выступит на чемпионате Японии из-за травмы. Как сообщает портал News.yahoo.co.jp, Кихира не сможет выступить на турнире из-за повреждения лодыжки.

«Зенит» дома уступил «Автодору» в Единой лиге ВТБ

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» уступил саратовскому «Автодору» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра прошла в Петербурге на площадке «Сибур-Арены», итоговый счет в матче 83:74 в пользу гостей Северной столицы. Счет по периодам — 21:30, 12:14, 23:23, 18:16.

Фигуристка Гулякова снялась с чемпионата России. Замена уже найдена

Российская фигуристка Анастасия Гулякова отказалась от участия в чемпионате страны в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. В заявочном списке ее заменила Арина Онищенко. Причиной снятия стала травма голеностопа.

19-летний хоккеист молодежки «Нефтехимика» погиб в ДТП с фурой

Российский хоккеист, защитник клуба «Реактор» из Нижнекамска Никита Мокеев погиб в автокатастрофе сегодня, 20 декабря. По данным СМИ, трагедия произошла на трассе Казань — Оренбург около 15 часов по московскому времени.

Черчесов официально возглавил «Ференцварош» из Будапешта

Экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заключил контракт с венгерским «Ференцварошем». Наставник вернулся к работе спустя пять месяцев без команды.