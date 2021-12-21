На официальном сайте Национальной хоккейной лиги появилась информация о приостановке регулярного чемпионата до Рождества.

Национальная хоккейная лига и Ассоциация НХЛ заявили, что игры, который запланированы на 23 декабря отложены. Хоккеисты начнут коллективные каникулы после матчей 21 декабря.

Клубы уходят на выходные с 22 по 25 декабря. 26 декабря все игроки и персонал Национальной хоккейной лиги сдадут тест на COVID-19. Если 27 декабря ситуация с коронавирусом будет стабильная, то матчи регулярного сезона будут возобновлены.

Матчи между «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз», «Тампой-Бэй Лайтнинг» и «Вегас Голден Найтс» пройдут по расписанию – ночью 22 декабря. Оставшиеся восемь игр будут перенесены.