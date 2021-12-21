Слухи о переносе товарищеского матча между сборными России и Канады перед молодежным чемпионатом мира – 2022 официально перенесены.

«Оргкомитет МЧМ-2022 проинформировал команды о новом расписании товарищеских матчей: игра России и Канады состоится в Эдмонтоне 24 декабря в 3:00 по московскому времени«, – об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

Напомним, ранее оргкомитет принял решение об отмене товарищеского матча между Россией и Германией.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России сыграет с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии в группе B.

Первый матч подопечных Сергея Зубова на турнире пройдет в понедельник, 27 декабря, с хоккеистами из Швеции. Старт будет дан в 00:30 по московскому времени.