Анна Кастерова, жена российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, прокомментировала слухи о том, что хоккеисты Национальной хоккейной лиги пропустят Олимпийские игры в Пекине.

«С вероятностью 90% игроки НХЛ не смогут принять участия на Олимпийских играх в Пеикне. В очередной раз на самом престижном турнире мы не увидим суперзвездный и сильный состав сборной» – написала Кастерова в Instagram.

Жена Евгения Малкина добавила, что окончательное решение будет принято в ближайшие пару дней совместно руководством лиги и профсоюзом игроков.

Ранее появилась информация о том, что НХЛ и NXLPA решают, поедут ли хоккеисты лиги на Олимпийские игры в Пекин. Ожидается, что окончательное решение будет озвучено в ближайшие дни.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.